В Турции анонсировали аресты 51 подозреваемых в причастности к "гюленистам"

В Турции выдали ордер на арест 51 человека по подозрению в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который официальная Анкара называет террористической организацией и возлагает на него ответственность за попытку военного переворота в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Как сообщили в прокуратуре Анкары, подозреваемые, большинство из которых являются бывшими должностными лицами, контактировали с имамами-гюленистами.

Аресты этих людей продолжаются.

В рамках отдельной операции уже задержали 18 человек - в Стамбуле, Анкаре, Балыкесире, Эскишехире и Анталии, их перевозят в Эдирне, где будет происходить дальнейшее следствие. Отмечается, что среди них есть ученые, врачи, юристы и военные.

Турция считает движение Гюлена инициаторами попытки военного переворота в июле 2016 года, в результате которого 251 человек погиб и более 2700 получили ранения.

Анкара считает, что организация длительное время готовилась к этому, инфильтрируя своих представителей в различные институты, особенно армию, правоохранительные органы и судебную систему.

После попытки переворота из-за подозрений в связях с Гюленом от должностей освободили более 100 000 работников государственного сектора.

Эти аресты продолжаются, хотя они менее масштабные, чем в первые годы после попытки переворота.

В ноябре 2020 года несколько обвиняемых по делу о переворотах получили по 79 пожизненных сроков.

Гюлен, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, отрицает свою причастность к попытке государственного переворота. Когда он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 года движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией.