В ЄС прокоментували інцидент з відсутнім стільцем для президентки Єврокомісії в Анкарі

В Єврокомісії заявили, що протокол вимагає однакового ставлення до президентів Європейської ради і комісії, коментуючи інцидент під час візиту керівників інституцій ЄС до Туреччини.

Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер на щоденному брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, візит готувався з використанням звичних каналів, в тому числі з залученням представництва ЄС в Анкарі. Водночас департамент протоколу Єврокомісії цього разу не брав участі у поїздці через коронавірусні обмеження.

"Президентка Єврокомісії була явно здивована, і це можна побачити на відео. Але навіть якщо вона була здивована, вона віддала перевагу зосередитися на формальних питаннях, а не протокольних", - заявив Мамер.

За його словами, команда президентки вже звернулася до турецької сторони, яка організовувала зустріч, з вимогою пояснень, чому Урсулі фон дер Ляєн запропонували інше місце.

Він наголосив, що протокол стосовно президента Єврокомісії точно такий же, що і стосовно президента Європейської ради.

"Президентка очікує, що інституція, яку вона представляє, отримає належне ставлення, як того вимагає протокол", - заявив Мамер.

Як повідомлялося, під час зустрічі президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі був незручний момент.

На відео лідерів у багато прикрашеній залі засідань в Анкарі видно, як Ердоган і Мішель влаштовуються на позолочених стільцях, тоді як Урсула фон дер Ляєн, здається, не знає, де повинна сидіти. В результаті вона влаштовується на дивані, на певній відстані від Ердогана і Мішеля, навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який займає нижчий статус за типовим дипломатичним протоколом.