В ЕС прокомментировали инцидент с отсутствующим стулом для президента Еврокомиссии в Анкаре

В Еврокомиссии заявили, что протокол требует одинакового отношения к президентам Европейского совета и Комиссии, комментируя инцидент во время визита руководителей институтов ЕС в Турцию.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на ежедневном брифинге, сообщает "Европейская правда".

По его словам, визит готовился с использованием привычных каналов, в том числе с привлечением представительства ЕС в Анкаре. В то же время департамент протокола Еврокомиссии в этот раз не участвовал в поездке из-за коронавирусных ограничений.

"Президент Еврокомиссии была явно удивлена, и это можно увидеть на видео. Но даже если она и была удивлена, она предпочла сосредоточиться на формальных вопросах, а не на протокольных", - заявил Мамер.

По его словам, команда президента уже обратилась к турецкой стороне, которая организовывала встречу, с требованием объяснить, почему Урсуле фон дер Ляйен предложили другое место.

Он отметил, что протокол в отношении президента Еврокомиссии точно такой же, что и в отношении президента Европейского совета.

"Президент ожидает, что организация, которую она представляет, получит должное отношение, как того требует протокол", - заявил Мамер.

Как сообщалось, во время встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре был неудобный момент.

На видео лидеров в богато украшенной зале заседаний в Анкаре видно, как Эрдоган и Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как Урсула фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть. В результате она устраивается на диване, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий статус по типовому дипломатическому протоколу.