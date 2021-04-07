Житель Чехії під час амністії на зброю здав танк і самохідну артилерійську установку

Житель чеського регіону Градец Кралове передав поліції танк і самохідну артилерійську установку в рамках амністії на зброю, що проходить в даний час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Прага".

Чоловік володів танком Т-34-85 і самохідкою установкою SD-100 на законних підставах з 1990-х років, але сумнівався в тому, що вони були досить нефункціональні відповідно до діючих правил.

Тому він скористався амністією і повідомив про все в поліцію в рамках заходів.

Фахівці поліції разом з військовими оглянули танк і самохідку, на які не було оригінальних документів, і виявили, що системи озброєння були нефункціональні і не могли стріляти.

Однак, на думку поліції, їхній стан не відповідає чинному законодавству. За заявою поліції, зброя, таким чином, перейшла з категорії захисних матеріалів в категорію забороненої зброї.

Збройна амністія в Чехії триває з кінця січня до кінця липня. Люди можуть здавати незаконно отриману зброю без пояснення причин і без переслідувань. Вони також можуть подати заяву на реєстрацію незаконно зброї і легалізувати її.

Т-34-85 - остання модифікації радянського середнього танка Т-34 з гарматою калібру 85-мм, прийнятого на озброєння в 1944 році. Танки застосовувалися в різних конфліктах до кінця 1990-х років.

Протитанкова самохідна артилерійська установка SD-100 випускалася в 1953-1956 за радянською ліцензією в Чехословаччині.