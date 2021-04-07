В Естонії рекомендують зупинити використання вакцини AstraZeneca для людей до 60 років

В Естонії експерти рекомендують призупинити використання вакцини AstraZeneca для людей віком до 60 років через ймовірний зв’язок між щепленнями та рідкісними випадками тромбозу у молодих людей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це заявила керівниця наукової ради при уряді щодо протидії епідемії Ір’я Лутсар.

Вона зауважила, що серед експертів немає однозначної думки про наявність зв’язку між щепленням і випадками тромбозу, але чимало з них дотримуються такої думки.

"Комітет з імунопрофілактики засідав ввечері у понеділок і вирішив, що вакцину AstraZeneca не рекомендується використовувати для людей віком до 60 років, доки не з’явиться більше нових даних", - зазначила вона.

Спершу в Естонії, як і низці країн, рекомендували вакцину AstraZeneca саме для молодших людей, але з появою нових даних дозволили її використання і для старших.

За словами міністра здоров’я та праці Танеля Кійка, через цю рекомендацію доведеться переглянути план вакцинації працівників пріоритетних галузей. Втім, за його словами, вже щеплені першою дозою пацієнти можуть отримати свою другу дозу AstraZeneca. Так само планує зробити і сам Кійк, він отримав щеплення 25 березня.

Також, за його словами, якщо лікар вважатиме використання вакцини безпечним для конкретного пацієнта - її можливо застосовувати.

"Повної заборони немає, але рекомендації наукової ради та комісії з імунопрофілактики потрібно сприймати серйозно", - зазначив він.

Нагадаємо, Німеччина з 31 березня за рекомендацією Постійної вакцинаційної комісії STIKO на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років.

Для молодих людей, які вже отримали першу дозу AstraZeneca, STIKO рекомендував для другої дози замінити її вакциною з технологією мРНК.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.