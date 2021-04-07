В Эстонии рекомендуют не использовать вакцину AstraZeneca для людей до 60 лет

В Эстонии эксперты рекомендуют приостановить использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет из-за предполагаемой связи между вакцинацией и редкими случаями тромбоза.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом заявила руководитель научного совета при правительстве по противодействию эпидемии Ирья Лутсар.

Она отметила, что среди экспертов нет однозначного мнения о наличии связи между прививкой и случаями тромбоза, но многие из них придерживаются такого мнения.

"Комитет по иммунопрофилактике заседал вечером в понедельник и решил, что вакцину AstraZeneca не рекомендуется использовать для людей в возрасте до 60 лет, пока не появится больше новых данных", - отметила она.

Сначала в Эстонии, как и ряде стран, рекомендовали вакцину AstraZeneca именно для молодых людей, но с появлением новых данных разрешили ее использование и для старших.

По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийко, из-за смены рекомендации придется пересмотреть план вакцинации сотрудников приоритетных отраслей. В то же время, по его словам, уже привитые первой дозой пациенты могут получить свою вторую дозу AstraZeneca. Так же планирует сделать и сам Кийко, он получил прививку 25 марта.

По его словам, если врач сочтет использование вакцины безопасным для конкретного пациента - ее можно применять.

"Полной запрета нет, но рекомендации научного совета и комиссии по иммунопрофилактике нужно воспринимать серьезно", - отметил он.

Напомним, Германия с 31 марта по рекомендации Постоянной прививочной комиссии STIKO на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Для более молодых людей, которые уже получили первую дозу AstraZeneca, STIKO рекомендовал для второй дозы заменить ее вакциной с технологией мРНК.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.