В Туреччині розбився тренувальний літак ВПС, пілот загинув

Турецький військовий льотчик загинув у середу в результаті аварії навчально-тренувального літака у провінції Конья.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

У Міноборони Туреччини повідомили, що літак NF-5 зазнав аварії близько 14:15 за місцевим часом. Він був частиною Turkish Stars, відомої пілотажної демонстраційної групи ВПС Туреччини.

Фото: АА

Місце катастрофи розташоване недалеко від головного вузла військової авіації в провінції.

До місця аварії відправили пошуково-рятувальні групи, розпочато розслідування причин катастрофи.

Президент Реджеп Таїп Ердоган у своєму твіті висловив співчуття родині загиблого пілота.

Конья є місцем дислокації Turkish Stars, а також Solotürk, ще однієї повітряної каскадерської команди ВПС Туреччини.