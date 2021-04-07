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В Туреччині розбився тренувальний літак ВПС, пілот загинув

Середа, 7 квітня 2021, 16:37

Турецький військовий льотчик загинув у середу в результаті аварії навчально-тренувального літака у провінції Конья. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

У Міноборони Туреччини повідомили, що літак NF-5 зазнав аварії близько 14:15 за місцевим часом. Він був частиною Turkish Stars, відомої пілотажної демонстраційної групи ВПС Туреччини. 

 
Фото: АА

Місце катастрофи розташоване недалеко від головного вузла військової авіації в провінції. 

До місця аварії відправили пошуково-рятувальні групи, розпочато розслідування причин катастрофи.

Президент Реджеп Таїп Ердоган у своєму твіті висловив співчуття родині загиблого пілота.

Конья є місцем дислокації Turkish Stars, а також Solotürk, ще однієї повітряної каскадерської команди ВПС Туреччини. 

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