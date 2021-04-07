В Турции разбился тренировочный самолет ВВС, пилот погиб

Турецкий военный летчик погиб в среду в результате аварии учебно-тренировочного самолета в провинции Конья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

В Минобороны Турции сообщили, что самолет NF-5 потерпел крушение около 14:15 по местному времени. Он был частью Turkish Stars, известной пилотажной демонстрационной группы ВВС Турции.

Место катастрофы расположено недалеко от главного узла военной авиации в провинции.

К месту аварии отправили поисково-спасательные группы, начато расследование причин катастрофы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем твите выразил соболезнования семье погибшего пилота.

Конья является местом дислокации Turkish Stars, а также Solotürk, еще одной воздушной каскадерской команды ВВС Турции.