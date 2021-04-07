В Турции разбился тренировочный самолет ВВС, пилот погиб
Среда, 7 апреля 2021, 16:37
Турецкий военный летчик погиб в среду в результате аварии учебно-тренировочного самолета в провинции Конья.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.
В Минобороны Турции сообщили, что самолет NF-5 потерпел крушение около 14:15 по местному времени. Он был частью Turkish Stars, известной пилотажной демонстрационной группы ВВС Турции.
Место катастрофы расположено недалеко от главного узла военной авиации в провинции.
К месту аварии отправили поисково-спасательные группы, начато расследование причин катастрофы.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем твите выразил соболезнования семье погибшего пилота.
Конья является местом дислокации Turkish Stars, а также Solotürk, еще одной воздушной каскадерской команды ВВС Турции.
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