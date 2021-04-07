У Туреччині десятки колишніх військових отримали довічні терміни за спробу перевороту

У середу 7 квітня суд у Туреччині засудив до довічного ув’язнення низку військових за їхню роль у спробі військового перевороту в липні 2016 року.

Про це повідомило інформагентство Anadolu, пише "Європейська правда".

До суворого довічного ув'язнення засудили 6 колишніх військових, серед яких майори, полковники та підполковники. Це найтяжче можливе покарання, що майже унеможливлює вихід на волю.

Ще 32 звинувачених засудили до звичайного довічного ув’язнення. 106 осіб отримали різні терміни ув’язнення від 6 років до понад 16 років позбавлення волі.

Нагадаємо, спроба військового перевороту у Туреччині сталася 15 липня 2016 року. Внаслідок цих подій 251 людина загинула та понад 2700 отримали поранення.

Влада Туреччини заявила, що за переворотом стоять прихильники ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена.

Після спроби перевороту через підозри у зв'язках з Гюленом з посад звільнили понад 100 000 працівників державного сектору.

Ці арешти продовжуються, хоча вони менш масштабні, ніж у перші роки після спроби перевороту.

Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, свою причетність заперечує.