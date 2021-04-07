В Турции десятки бывших военных получили пожизненные сроки за попытку переворота

В среду 7 апреля суд в Турции приговорил к пожизненному заключению десятки бывших военных за их роль в попытке переворота в июле 2016 года.

Об этом сообщила Anadolu, пишет "Европейская правда".

К строгому пожизненному заключению приговорили 6 бывших военных, среди которых майоры, полковники и подполковники. Это самое тяжелое возможное наказание, что почти исключает возможность выйти на свободу.

Еще 32 обвиняемых приговорили к обычному пожизненному заключению. 106 человек получили различные сроки заключения от 6 лет до более 16 лет лишения свободы.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла 15 июля 2016 года. Во время этих событий 251 человек погиб и более 2700 получили ранения.

Власти Турции заявили, что за переворотом стоят сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

После попытки переворота из-за подозрений в связях с Гюленом с должностей уволили более 100 000 сотрудников государственного сектора.

Эти аресты продолжаются, хотя уже менее масштабные, чем в первые годы после попытки переворота.

Гюлен, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, свою причастность отрицает.