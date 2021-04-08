Главу Євроради критикують за байдужість під час "диванного скандалу" у Ердогана

Президент Європейської ради Шарль Мішель потрапив під шквал критики за свою поведінку під час зустрічі з президентом Туреччини, на якій президентці Єврокомісії не знайшлося стільця проряд з ними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Мішеля розкритикували представники різних політичних сил за байдужість під час інциденту, який вже отримав назву "диванного скандалу", особливо у контексті того, що однією з цілей візиту до Туреччини було привернути увагу до ситуації з правами жінок у цій країні.

В той же час сам Мішель вважає, що його немає за що звинувачувати. Він не став ні за що вибачатися і заявив, що зображення у ЗМІ створили хибне враження.

"Деякі передані зображення створювали враження, що я, можливо, не відчував ситуації. Ніщо не виходить за рамки реальності та моїх глибоких почуттів ", - сказав Мішель.

За його словами, "суворе тлумачення турецькими службами правил протоколів" "призвело до страшної ситуації - різного, навіть принизливого, поводження з президентом Європейської комісії".

Але Мішель наполягає на тому, що, відзначаючи "жалюгідний характер ситуації", він і фон дер Ляєн вирішили не посилювати її публічним інцидентом і надавати пріоритет суті дискусії.

У своєму дописі на Facebook Мішель зазначив, що був "подвійно засмучений" - враженням, що йому байдужа "протокольна незграбність щодо Урсули", і тим, що цей епізод "затьмарив велику та вигідну геополітичну роботу, яку ми досягли разом в Анкарі".

Разом з тим група Європейської народної партії в Європарламенті закликала провести дебати щодо візиту президентів Євроради та Єврокомісії до Туреччини, який, на її думку, став символом відсутності єдності між євроінституціями.

Як повідомлялося, під час зустрічі президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі був незручний момент.

На відео лідерів у багато прикрашеній залі засідань в Анкарі видно, як Ердоган і Мішель влаштовуються на позолочених стільцях, тоді як Урсула фон дер Ляєн, здається, не знає, де повинна сидіти. В результаті вона влаштовується на дивані, на певній відстані від Ердогана і Мішеля, навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який займає нижчий статус за типовим дипломатичним протоколом.