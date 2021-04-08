Главу Евросовета критикуют за равнодушие во время "диванного скандала" у Эрдогана

Президент Европейского совета Шарль Мишель попал под шквал критики за свое поведение во время встречи с президентом Турции, на которой президенту Еврокомиссии не нашлось стула рядом с ними.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мишеля раскритиковали представители разных политических сил за равнодушие во время инцидента, который уже получил название "диванного скандала", особенно в контексте того, что одной из целей визита в Турцию было привлечь внимание к ситуации с правами женщин в этой стране.

В то же время сам Мишель считает, что его не за что винить. Он не стал ни за что извиняться и заявил, что фото в СМИ создали ложное впечатление.

"Некоторые переданные изображения создавали впечатление, что я, возможно, не чувствовал ситуации. Ничто не выходит за рамки реальности и моих глубоких чувств", - сказал Мишель.

По его словам, "строгое толкование турецкими службами правил протоколов" "привело к страшной ситуации - разному, даже унизительному обращению с президентом Европейской комиссии".

Но Мишель настаивает на том, что, отмечая "жалкий характер ситуации", он и фон дер Ляйен решили не усугублять ее публичным инцидентом и отдать приоритет сути дискуссии.

В своем посте на Facebook Мишель отметил, что был "вдвойне расстроен" - впечатлением, что ему безразлична "протокольная неуклюжесть в отношении Урсулы", и тем, что этот эпизод "затмил большую и выгодную геополитическую работу, которой мы достигли вместе в Анкаре".

Вместе с тем группа Европейской народной партии в Европарламенте призвали провести дебаты по итогам визита президентов Евросовета и Еврокомиссии в Турцию, который, по ее мнению, стал символом отсутствия единства между евроинститутами.

Как сообщалось, во время встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре был неудобный момент.

На видео лидеров в богато украшенном зале заседаний в Анкаре видно, как Эрдоган и Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как Урсула фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть. В результате она устраивается на диване, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий статус по типовому дипломатическому протоколу.