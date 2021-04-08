У Нідерландах затримали підозрюваного в підготовці вибуху біля центру вакцинації

У Нідерландах поліція затримала чоловіка, підозрюваного у підготовці "злочину з терористичною метою" біля центру вакцинації у місті Ден-Гелдер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Як повідомили у прокуратурі, затриманий - 37-річний місцевий мешканець. Його затримали ще 18 березня, але інформацію оприлюднили лише зараз.

За даними слідства, чоловік готував вибух біля приміщення колишньої мерії, де зараз знаходиться центр вакцинації від коронавірусу.

Чоловік таким вчинком нібито хотів залякати людей і зірвати роботу центру. Втім, не уточнюють, наскільки він наблизився до реалізації свого наміру.

Зазначається, що це вже не перший потенційний чи реальний інцидент.

Так, на початку березня у місті Бовенкарспел стався вибух біля центру тестування на коронавірус - рано вранці спрацював саморобний вибуховий пристрій, змонтований у металевій трубі. Тоді внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Дрібніші інциденти, від графіті до пошкодження петардами, ставалися у ще п’яти містах.