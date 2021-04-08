В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке взрыва возле центра вакцинации

В Нидерландах полиция задержала мужчину, подозреваемого в подготовке "преступления с террористической целью" у центра вакцинации в городе Ден-Хелдер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Как сообщили в прокуратуре, задержанный - 37-летний местный житель. Его задержали еще 18 марта, но информацию обнародовали только сейчас.

По данным следствия, мужчина готовил взрыв у здания бывшей мэрии, где находится центр вакцинации от коронавируса.

Мужчина таким поступком якобы хотел запугать людей и сорвать работу центра. Впрочем, не уточняют, насколько он приблизился к реализации своего намерения.

Отмечается, что это уже не первый потенциальный или реальный инцидент.

Так, в начале марта в Бовенкарспеле произошел взрыв у центра тестирования на коронавирус - рано утром сработало самодельное взрывное устройство, смонтированное в металлической трубе. Тогда в результате взрыва никто не пострадал.

Мелкие инциденты, от граффити до повреждения петардами, происходили еще в пяти городах.