Кабмін збільшив час дії ПЛР-тестів для українців, що повертаються з-за кордону

Уряд пом’якшив умови в’їзду до України. Серед іншого, від дітей-іноземців до 12 років тест не вимагатимуть, а українців він буде дійсним протягом 72 годин - на добу довше, ніж раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Держприкордонслужба.

Нові правила передбачені змінами до постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236.

Як і раніше, громадяни України та іноземці/особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, повинні будуть відбути 14-денну самоізоляцію або надати негативний результат тесту на коронавірус.

"У попередній редакції документу час здачі ПЛР-тесту для українців обмежувався 48 годинами, відтепер його подовжено до 72 годин", - зазначає Держприкордонслужба.

Особи, які підлягають самоізоляції, повинні встановити та активувати додаток системи "Дій вдома".

Від обов’язкової самоізоляції звільняються (якщо нема підстав вважати, що вони контактували з хворим на COVID-19): особи, які не досягли 12 років; водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад; особи, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.

Негативний результату ПЛР-тесту тепер не вимагається для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років.

Решті іноземців для в’їзду необхідно мати негативний результат тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до перетину кордону, а також страховий поліс від компанії, яка зареєстрована/представлена в Україні або має договірні відносини з партнером в Україні та покриває витрати, пов’язані з можливим лікуванням COVID-19 і обсервацією на термін перебування в Україні.

Поліс страхування не потрібен:

іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні;

особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту;

працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей;

водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення;

членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членам поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовцям (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.