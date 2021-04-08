Кабмин увеличил время действия ПЦР-тестов для украинцев, возвращающихся из-за границы

Правительство смягчило условия въезда в Украину. Среди прочего, от детей-иностранцев до 12 лет тест не будут требовать, а для украинцев он будет действительным в течение 72 часов - на сутки дольше, чем раньше.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Госпогранслужба.

Новые правила предусмотрены изменениями в постановление от 9 декабря 2020 года № 1236.

Граждане Украины и иностранцы / лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, по-прежнему должны будут отбыть 14-дневную самоизоляцию или предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

"В предыдущей редакции документа при сдаче ПЦР-теста для украинцев срок ограничивался 48 часами, теперь он продлен до 72 часов", - отмечает Госпогранслужба.

Лица, подлежащие самоизоляции, должны установить и активировать приложение "Дій вдома".

От обязательной самоизоляции освобождаются (если нет основания считать, что они контактировали с больным COVID-19): лица, не достигшие 12 лет; водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад; лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Отрицательный результат ПЦР-теста теперь не требуется для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет.

Остальным иностранцам для въезда необходимо иметь отрицательный результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, а также страховой полис от компании, зарегистрированной / представленной ​​в Украине или имеющей договорные отношения с партнером в Украине, который покрывает расходы, связанные с возможным лечением COVID-19 и обсервацией на срок пребывания в Украине.

Полис страхования не нужен:

иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;

лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите;

работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей;

водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки;

членам экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

военнослужащим (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.