Держдеп США закликав Косово відновити переговори про нормалізацію з Сербією

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив Косово, що нормалізація переговорів з Сербією є необхідною умовою на його шляху до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті в четвер оприлюднив вітальний лист, який він отримав від Блінкена днем ​​раніше.

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Глава Держдепу США закликав Косово "продуктивно і без зволікання включитися в підтримуваний США діалог з Сербією, що проходить за сприяння ЄС".

"Забезпечення всеосяжної угоди про нормалізацію з Сербією, зосередженої на взаємному визнанні, необхідне для спроможності Косова повністю реалізувати свій потенціал і просуватися на шляху до вступу в ЄС", - написав Блінкен.

Брюссель також підкреслює, що переговори про нормалізацію відносин між Косово і Сербією мають основоположне значення для їх мети - одного дня стати членами блоку.

Курті, який обійняв свою посаду 22 березня, сказав, що переговори з Сербією не входять до числа його найближчих цілей.

Переговори щодо нормалізації відносин між Косовом і сусідньою Сербією, які почалися десять років тому, в минулому році зайшли в глухий кут.