Госдеп США призвал Косово возобновить переговоры о нормализации с Сербией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Косово, что нормализация переговоров с Сербией является необходимым условием на его пути в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в четверг обнародовал поздравительное письмо, которое он получил от Блинкена днем ​​ранее.

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Глава Госдепа США призвал Косово "продуктивно и без промедления включиться в поддерживаемый США диалог с Сербией, что проходит при содействии ЕС".

"Обеспечение всеобъемлющего соглашения о нормализации с Сербией, сосредоточенного на взаимном признании, необходимое для способности Косово полностью реализовать свой потенциал и продвигаться на пути к вступлению в ЕС", - написал Блинкен.

Брюссель также подчеркивает, что переговоры о нормализации отношений между Косово и Сербией имеют основополагающее значение для их цели - однажды стать членами блока.

Курти, который занял свой пост 22 марта, сказал, что переговоры с Сербией не входят в число его ближайших целей.

Переговоры по нормализации отношений между Косово и соседней Сербией, которые начались десять лет назад, в прошлом году зашли в тупик.