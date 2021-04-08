Госдеп США призвал Косово возобновить переговоры о нормализации с Сербией
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Косово, что нормализация переговоров с Сербией является необходимым условием на его пути в Европейский Союз.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Премьер-министр Косово Альбин Курти в четверг обнародовал поздравительное письмо, которое он получил от Блинкена днем ранее.
Глава Госдепа США призвал Косово "продуктивно и без промедления включиться в поддерживаемый США диалог с Сербией, что проходит при содействии ЕС".
"Обеспечение всеобъемлющего соглашения о нормализации с Сербией, сосредоточенного на взаимном признании, необходимое для способности Косово полностью реализовать свой потенциал и продвигаться на пути к вступлению в ЕС", - написал Блинкен.
Брюссель также подчеркивает, что переговоры о нормализации отношений между Косово и Сербией имеют основополагающее значение для их цели - однажды стать членами блока.
Курти, который занял свой пост 22 марта, сказал, что переговоры с Сербией не входят в число его ближайших целей.
Переговоры по нормализации отношений между Косово и соседней Сербией, которые начались десять лет назад, в прошлом году зашли в тупик.