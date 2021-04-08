В Британии полностью вакцинированы от коронавируса уже 6 млн человек

В Британии прививки от коронавируса обеими дозами вакцины получили уже 6 млн человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SkyNews.

За предыдущий день, 7 апреля, в стране сделали более 408 000 прививок второй дозой и более 99 500 - первой дозой.

Всего первой дозой вакцинированы уже более 31 807124 человек, а второй - 6 091 905.

В то же время, за последние сутки зарегистрировали 3030 новых заражений коронавирусом - больше, чем 2763 накануне, но существенно меньше, чем в четверг на прошлой неделе - 4479.

Умерли за последние сутки 53 больных, увеличив общее количество погибших от эпидемии до 126 980.

Как уже сообщалось, ученые из Университетского колледжа Лондона на основе математического моделирования заявляют, что страна почти достигла коллективного иммунитета от коронавируса - но в условиях действующих карантинных ограничений.