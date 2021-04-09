Італія планує відновити туризм з 2 червня

Уряд Італії розглядає можливість значного ослаблення коронавірусних обмежень в травні та може знову відкрити туристичний бізнес в червні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"2 червня - національне свято, і це може бути відповідний час. Йдуть ідеологічні дебати з приводу відкриття. Немає чорного або білого. Але було б неправильно подавати тільки негативні сигнали, тому що економіка теж працює на очікуваннях ", - заявив міністр туризму Італії Массімо Гаравалья.

Він підкреслив, що необхідно попереднє планування для відновлення роботи італійського туристичного сектора - одного з тих, які найбільше постраждали від карантину.

"Є підприємства, які можна відкрити за ніч, наприклад, перукарні. Інші так не можуть, наприклад, великі готелі. Ми повинні відстежувати дані про стан здоров'я і, виходячи з цього, відкривати їх якомога швидше ", - сказав він.

Гаравалья не уточнив, чи буде дозволено туризм мандрівниками з країн поза ЄС в цьому році, і не вказав, чи планує Італія приєднатися до європейської схеми "паспорти здоров'я".

Виступаючи на пресконференції в четвер увечері, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що дата відновлення туризму в Італії цього літа ще не визначена, але висловив надію, що заява міністра туризму відносно червня стане можливим.

"Будемо сподіватися, що, може бути, навіть раніше, хто знає", - сказав Драгі.