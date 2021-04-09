Италия планирует возобновить туризм со 2 июня

Правительство Италии рассматривает возможность значительного ослабления коронавирусных ограничений в мае и может вновь открыть туристический бизнес в июне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"2 июня - национальный праздник, и это может быть подходящее время. Идут идеологические дебаты по поводу открытия. Нет черного или белого. Но было бы неправильно подавать только негативные сигналы, потому что экономика тоже работает на ожиданиях", - заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья.

Он подчеркнул, что необходимо предварительное планирование для возобновления работы итальянского туристического сектора - одного из тех, которые больше всего пострадали от карантина.

"Есть предприятия, которые можно открыть за ночь, например, парикмахерские. Другие так не могут, например, большие отели. Мы должны отслеживать данные о состоянии здоровья и, исходя из этого, открывать их как можно скорее", - сказал он.

Гаравалья не уточнил, будет ли разрешен туризм путешественниками из стран вне ЕС в этом году, и не указал, планирует ли Италия присоединиться к европейской схеме "паспорта здоровья".

Выступая на пресс-конференции в четверг вечером, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что дата возобновления туризма в Италии этим летом еще не определена, но выразил надежду, что заявление министра туризма относительно июня станет возможным.

"Будем надеяться, что, может быть, даже раньше, кто знает", - сказал Драги.