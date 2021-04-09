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Шість держав-членів ЄС ще не ратифікували Стамбульську конвенцію

П'ятниця, 9 квітня 2021, 13:51

В Єврокомісії нагадали, що шість-держав членів ЄС ще не ратифікували Стамбульську конвенцію, яка захищає жінок від насильства.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сказав представник Єврокомісії на щоденному брифінгу.

"Шість держав-членів не ратифікували Стамбульську конвенцію, однак усі держави члени її підписали, і це зробив ЄС в цілому у червні 2017 року і ми з того часу працюємо з Радою ЄС над приєднанням до конвенції" - сказав він.

Представник Єврокомісії уточнив, що йдеться про такі країни, як Болгарія, Чехія, Угорщина, Латвія, Словаччина та Литва.

Нагадаємо, 20 березня Туреччина  вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Туреччина заявила, що права жінок захищають внутрішні закони, а не якісь зовнішні регулювання.

Європейські лідери розкритикували рішення Туреччини, закликавши президента Ердогана переглянути його.

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