В Еврокомиссии напомнили, что шесть-государств членов ЕС еще не ратифицировали Стамбульскую конвенцию, которая защищает женщин от насилия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сказал представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге.

"Шесть государств-членов не ратифицировали Стамбульскую конвенцию, однако все государства-члены ее подписали, и это сделал ЕС в целом в июне 2017 года, и мы с тех пор работаем с Советом ЕС над присоединением к конвенции", - сказал он.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что речь идет о таких странах, как Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Словакия и Литва.

Напомним, 20 марта Турция вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия. Турция заявила, что права женщин защищают внутренние законы, а не какие-то внешние регулирования.

Европейские лидеры раскритиковали решение Турции, призвав президента Эрдогана к его пересмотру.