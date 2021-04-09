Сербія обмірковує обов'язкову вакцинацію медпрацівників

Міністр охорони здоров'я Златібор Лончар заявив у п'ятницю, що Сербія може ввести обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для медичних працівників, щоб стримати поширення епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Ми не можемо опинитися в ситуації, коли у нас заразився медичний працівник, а потім ми питаємо у нього, був він чи вона вакцинований", - сказав міністр, додавши, що уряд може обговорити цю пропозицію за кілька днів.

Італія стала першою країною в Європі, яка ввела обов'язкову вакцинацію медичних працівників раніше цього тижня.

Близько 2,7 мільйона людей з 7-мільйонного населення Сербії отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, завдяки чому Сербія опинилася на 8 сходинці у світі за темпами вакцинації.

Прем'єр-міністр Ана Брнабіч заявила, що до кінця квітня в балканській країні будуть вакциновані 40% людей, старших від 18 років.

Незважаючи на відносно високий рівень вакцинації, Сербія повідомила про 3625 нових випадків інфікування в четвер і 41 смерть, а лікарні працюють майже на повну потужність.

Нагадаємо, наприкінці березня у Сербії виникли величезні черги з іноземців, які приїхали на вакцинацію.