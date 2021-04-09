Сербия обдумывает обязательную вакцинацию медработников

Министр здравоохранения Златибор Лончар заявил в пятницу, что Сербия может ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для медицинских работников, чтобы сдержать распространение эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас заразился медицинский работник, а потом мы спрашиваем у него, был ли он или она вакцинирован", - сказал министр, добавив, что правительство может обсудить это предложение несколько дней.

Италия стала первой страной в Европе, которая ввела обязательную вакцинацию медицинских работников ранее на этой неделе.

Около 2,7 миллиона человек из семимиллионного населения Сербии получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, благодаря чему Сербия оказалась на 8 строчке в мире по темпам вакцинации.

Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что до конца апреля в балканской стране будут вакцинированы 40% людей, старше 18 лет.

Несмотря на относительно высокий уровень вакцинации, Сербия сообщила о 3625 новых случаев инфицирования в четверг и 41 смерть, а больницы работают почти на полную мощность.

Напомним, в конце марта в Сербии возникли огромные очереди из иностранцев, приехавших на вакцинацию.