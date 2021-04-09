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ЄС хоче купити додаткові 1,8 млрд доз вакцин Pfizer/Biontech - ЗМІ

П'ятниця, 9 квітня 2021, 18:30

Європейська комісія домагається схвалення від урядів ЄС для початку переговорів з Pfizer/BioNTech про закупівлю до 1,8 мільярда доз їх вакцин проти COVID-19, які можуть бути доставлені в 2022 і 2023 роках.

Про це агентству Reuters повідомив офіційний представник ЄС на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Раніше в п'ятницю німецька щоденна газета Die Welt повідомила, що Єврокомісія найближчим часом підпише контракт на закупівлю до 1,8 мільярда доз, але не повідомила, з якою компанією.

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Офіційний представник ЄС, який попросив не називати його імені, сказав, що керівництво ЄС вирішило звернутися до Pfizer/BioNTech, і що уряди ЄС підтримали план, хоча остаточного "так" ще не дали.

Окремо речник Єврокомісії підтвердив, що керівництво ЄС вже визначило одного постачальника, виробника мРНК-вакцин, але відмовився коментувати, до якої компанії будуть звертатися для укладення контракту.

"Якщо трапиться нагода, Pfizer і BioNTech готові поставити в Європу сотні мільйонів доз вакцин проти COVID в 2022 і 2023 роках, вироблених на наших підприємствах в Європі", - прокоментував представник Pfizer.

За його словами, обидві компанії можуть виробити понад 3 мільярди доз вакцини в 2022 році.

Pfizer/BioNTech і Moderna вже поставляють в ЄС вакцини з мРНК, а німецька біотехнологічна компанія CureVac домагається схвалення в ЄС своєї вакцини з мРНК.

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