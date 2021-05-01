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Німеччина, Франція та Іспанія ще не дійшли згоди щодо розробки спільного винищувача

Субота, 1 травня 2021, 13:06

Німеччина, Франція та Іспанія досі не знайшли згоди щодо наступних кроків у розробці спільного винищувача.

Про це заявило міністерство оборони в Берліні в суботу після закінчення строку пошуку рішення днем раніше, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Жодної згоди щодо використання прав інтелектуальної власності досі не знайдено", - сказала представниця міністерства.

"Для Німеччини надзвичайно важливим є необмежений доступ до результатів спільно фінансованих досліджень", - додала вона.

Передбачається, що переговори між трьома країнами будуть продовжуватися з метою досягнення рішення наступного тижня, сказала представниця Міноборони, додавши, що метою Німеччини все ще є подання пропозиції до бюджетного комітету парламенту в червні.

Міністри оборони Франції, Німеччини та Іспанії підписали угоду про створення тристоронніх рамок співпраці на авіасалоні в Парижі в 2019 році. Там же був показаний макет майбутнього літака, а церемонію підписання відвідав президент Франції Еммануель Макрон.

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