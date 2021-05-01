Германия, Франция и Испания еще не договорились о разработке совместного истребителя

Германия, Франция и Испания до сих пор не нашли согласия по следующим шагам в разработке совместного истребителя.

Об этом заявило министерство обороны в Берлине в субботу после окончания срока поиска решения днем ​​ранее, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Согласия относительно использования прав интеллектуальной собственности до сих пор нет", - сказала представительница министерства.

"Для Германии чрезвычайно важен неограниченный доступ к результатам совместно финансируемых исследований", - добавила она.

Предполагается, что переговоры между тремя странами будут продолжаться с целью достижения решения на следующей неделе, сказала представительница Минобороны, добавив, что целью Германии все еще является представление предложения в бюджетный комитет парламента в июне.

Министры обороны Франции, Германии и Испании подписали соглашение о создании трехсторонних рамок сотрудничества на авиасалоне в Париже в 2019 году. Там же был показан макет будущего самолета, а церемонию подписания посетил президент Франции Эммануэль Макрон.