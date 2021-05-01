Швеція викликала посла РФ

До МЗС Швеції викликали посла РФ після того як Росія запровадила санкції проти Оси Скотт, голови шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Ми викличемо російського посла і висловимо йому протест" - сказав представник МЗС Швеції Матс Самуельссон.

"Ми шкодуємо, що Росія вирішила і надалі погіршувати відносини з ЄС. Ми дуже серйозно ставимося до погіршення ситуації з демократією, правами людини і верховенством закону в Росії", - заявили в МЗС Швеції.

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст засуджує дії Росії і вважає дуже агресивним запровадження санкцій протии окремого чиновника.

"З моєї точки зору, це абсолютно нерозумна і неприйнятна дія, від якої я повністю дистанціююся" - сказав він.

Оса Скотт, протии якої Москва запровадила санкції, восени заявила що російський опозиційний політик Алексєй Навальний був отруєний нервово-паралітичним агентом "Новічок".