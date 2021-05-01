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Швеция вызвала посла РФ

Суббота, 1 мая 2021, 16:39

В МИД Швеции вызвали посла РФ после того как Россия ввела санкции против Осы Скотт, председателя шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Мы вызовем российского посла и выразим ему протест", - сказал представитель МИД Швеции Матс Самуэльссон.

"Мы сожалеем, что Россия решила и в дальнейшем ухудшать отношения с ЕС. Мы очень серьезно относимся к ухудшению ситуации с демократией, правами человека и верховенством закона в России", - заявили в МИД Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист осуждает действия России и считает очень агрессивным введения санкций протии отдельного чиновника.

"С моей точки зрения, это абсолютно глупая и неприемлема действие, от которого я полностью дистанциируюсь", - сказал он.

Оса Скотт, протии которой Москва ввела санкции, осенью заявила, что российский оппозиционный политик Алексееве Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом "Новичок".

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