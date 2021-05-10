У Вірменії в понеділок очікують на розпуск парламенту

10 травня Національні збори Вірменії проведуть спеціальне засідання для обговорення кандидатури Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра - це частина домовленостей з метою провести дострокові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

На попередньому засіданні, згідно з домовленістю між парламентською більшістю і двома опозиційними фракціями, парламент не обрав Пашиняна на пост глави уряду.

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У понеділок очікується, що парламент вдруге не обере Пашиняна, що, відповідно до Конституції, призведе до розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

Згідно з політичною домовленістю від 18 березня, Пашинян подав у відставку 25 квітня.

Очікується, що дострокові парламентські вибори в Вірменії будуть призначені на 20 червня. При цьому Пашинян продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

З кінця лютого у Вірменії поглибилася політична криза, що почалася відразу після поразки країни у війні з Азербайджаном.

Криза поглибилася після того, як військові Генштабу виступили із заявою за звільнення прем’єра Нікола Пашиняна.

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