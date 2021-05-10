В Армении в понедельник ожидают на роспуск парламента

10 мая Национальное собрание Армении проведет специальное заседание для обсуждения кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра - это часть договоренностей с целью провести досрочные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

На предыдущем заседании, согласно договоренности между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, парламент не избрал Пашиняна на пост главы правительства.

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В понедельник ожидается, что парламент во второй раз не выберет Пашиняна, что, согласно Конституции, приведет к роспуску парламента и назначению досрочных выборов.

Согласно политической договоренности от 18 марта, Пашинян подал в отставку 25 апреля.

Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Армении будут назначены на 20 июня. При этом Пашинян продолжит выполнять обязанности премьер-министра.

С конца февраля в Армении углубился политический кризис, начавшийся сразу после поражения страны в войне с Азербайджаном.

Кризис углубился после того, как военные Генштаба выступили с заявлением за отставку премьера Никола Пашиняна.

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