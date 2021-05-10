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У Німеччині низка оборонних проєктів під загрозою через брак фінансування - ЗМІ

Понеділок, 10 травня 2021, 14:24

Німецькі оборонні проєкти загальною вартістю кілька мільярдів євро опинилися під загрозою скасування, оскільки необхідний бюджет ще не забезпечений.

Про це йдеться в конфіденційному документі міністерства оборони Німеччини, який бачило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У документі перелічено кілька проєктів, кошти на які ще не гарантовані.

Серед них різноманітні багатонаціональні проєкти співпраці, такі як розробка спільного з Францією винищувача, найбільшого оборонного проєкту Європи, загальний обсяг якого становить приблизно 100 мільярдів євро.

Інші постраждалі проєкти включають спільний головний бойовий танк з Францією та розробку підводних човнів з Норвегією.

Планова закупівля морського патрульного літака Boeing P-8A також вказана як ще не профінансована.

"Проблеми з фінансуванням обумовлені, зокрема, різким скороченням фондів, починаючи після 2022 року, як це передбачається у рішенні про планування федерального бюджету", - йдеться в документі міністерства оборони.

Всі постраждалі проєкти мали бути представлені бюджетному комітету парламенту до кінця червня для затвердження до федеральних виборів у Німеччині у вересні.

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