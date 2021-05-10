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В Германии ряд оборонных проектов под угрозой из-за нехватки финансирования - СМИ

Понедельник, 10 мая 2021, 14:24

Немецкие оборонительные проекты общей стоимостью миллиарды евро оказались под угрозой отмены, поскольку необходимый бюджет еще не обеспечен.

Об этом говорится в конфиденциальном документе министерства обороны Германии, увиденном агентством Reuters, передает "Европейская правда".

В документе перечислены несколько проектов, средства на которые еще не гарантированы.

Среди них различные многонациональные проекты сотрудничества, такие как разработка совместного с Францией истребителя, крупнейшего оборонного проекта Европы, общий объем которого составляет примерно 100 млрд евро.

Другие пострадавшие проекты включают общий главный боевой танк с Францией и разработку подводных лодок с Норвегией.

Плановая закупка морского патрульного самолета Boeing P-8A также указана как еще не профинансированая.

"Проблемы с финансированием обусловлены, в частности, резким сокращением фондов после 2022 года, как это предусмотрено в решении о планировании федерального бюджета", - говорится в документе министерства обороны.

Все пострадавшие проекты должны быть представлены бюджетному комитету парламента до конца июня для утверждения до федеральных выборов в Германии в сентябре.

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