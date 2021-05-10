ЄС подасть другий позов проти AstraZeneca через перебої з поставками вакцин

Європейська комісія розпочне у вівторок другу судову справу проти AstraZeneca через затримку поставок вакцин проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей крок є в основному процедурним після того, як у квітні було порушено першу справу, сказав чиновник, знайомий із справою, додавши, однак, що ця нова юридична дія дозволить ЄС вимагати можливих фінансових санкцій.

"Завтра справа по суті проти AstraZeneca буде передана до бельгійського суду", - заявив речник Єврокомісії.

Перший судовий позов стосувався клопотання про швидші поставки, тоді як новий стосуватиметься суті справи.

AstraZeneca викликала критику ЄС в січні, коли заявила, що не зможе доставити Євросоюзу кількість доз, яка передбачалася раніше.

До кінця першого кварталу компанія доставила в країни ЄС 30 мільйонів доз замість 100 мільйонів доз, передбачених контрактом з ЄС. Дефіцит серйозно ускладнив кампанії з вакцинації в країнах ЄС.

Компанія прогнозувала, що вона доставить ЄС приблизно 70 мільйонів доз до кінця другого кварталу, тоді як передбачалося, що вона повинна доставити 300 мільйонів доз, закріплених в контракті з ЄС.