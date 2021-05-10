ЕС подаст второй иск против AstraZeneca из-за перебоев с поставками вакцин

Европейская комиссия начнет во вторник вторую судебное дело против AstraZeneca из-за задержки поставок вакцин против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот шаг является в основном процедурным после того, как в апреле было возбуждено первое дело, сказал чиновник, знакомый с делом, добавив, однако, что это новое юридическое действие позволит ЕС требовать возможных финансовых санкций.

"Завтра дело по существу против AstraZeneca будет передано в бельгийский суд", - заявил представитель Еврокомиссии.

Первый судебный иск касался ходатайства о более быстрых поставках, тогда как новый будет касаться сути дела.

AstraZeneca вызвала критику ЕС в январе, когда заявила, что не сможет доставить Евросоюзу количество доз, которое предполагалось ранее.

К концу первого квартала компания доставила в страны ЕС 30 млн доз вместо 100 млн доз, предусмотренных контрактом с ЕС. Дефицит серьезно осложнил кампании по вакцинации в странах ЕС.

Компания прогнозировала, что она доставит ЕС примерно 70 млн доз до конца второго квартала, тогда как предполагалось, что она должна доставить 300 млн доз, закрепленных в контракте с ЕС.