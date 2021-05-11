У Вірменії розпустили парламент і призначили вибори для виходу з кризи

Президент Вірменії Армен Саркісян 10 травня підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента Вірменії, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок Національні збори вдруге за два тижні не обрав Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра, що автоматично призвело до розпуску парламенту. Такої домовленості раніше було досягнуто між парламентською більшістю і двома опозиційними фракціями.

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Позачергові парламентські вибори у Вірменії пройдуть 20 червня.

Згідно з політичною домовленістю від 18 березня, колишній прем’єр Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня. До проведення виборів він виконуватиме обов'язки глави уряду.

З кінця лютого у Вірменії поглибилася політична криза, що почалася відразу після поразки країни у війні з Азербайджаном.

Вона загострилася після того, як військові Генштабу виступили із заявою з вимогою відставки Нікола Пашиняна. Детальніше читайте у статті Перевибори з російським впливом: як Вірменія шукає вихід з політичної кризи