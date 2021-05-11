В Армении распустили парламент и назначили выборы для выхода из кризиса

Президент Армении Армен Саркисян 10 мая подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Армении, сообщает "Европейская правда".

В понедельник Национальное собрание во второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра, что автоматически привело к роспуску парламента. Такая договоренность ранее была достигнута между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями.

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Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

Согласно политической договоренности от 18 марта, бывший премьер Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля. До проведения выборов он будет исполнять обязанности главы правительства.

С конца февраля в Армении углубился политический кризис, начавшийся сразу после поражения страны в войне с Азербайджаном.

Он обострился после того, как военные Генштаба выступили с заявлением с требованием отставки Никола Пашиняна. Подробнее читайте в статье Перевыборы с российским влиянием: как Армения ищет выход из политического кризиса