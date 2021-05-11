Школи, тераси, культурні заходи: Чехія йде на подальше зняття обмежень

Уряд Чехії 10 травня дав "зелене світло" подальшому послабленню коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

З понеділка, 17 травня, всі учні перших ступенів початкових шкіл зможуть навчатися без необхідності дотримання правил ротації. Таким же чином зможуть повернутися в школи учні другого ступеня початкових шкіл і молодших класів багаторічних гімназій в шести краях і Празі.

У разі сприятливої ​​епідеміологічної ситуації з 24 травня стане можливим очне навчання в звичайному режимі для всіх учнів старших класів середніх шкіл.

З 17 травня знову буде дозволено проведення культурно-мистецьких заходів на відкритому повітрі. Максимальне число їх відвідувачів складе 700 осіб. Громадянам, однак, доведеться дотримуватися суворих заходів гігієни, пройти тестування на коронавірус і носити респіратори. Культурні заходи всередині приміщень поки не відновляться.

У разі збереження сприятливої ​​епідемічної ситуації з 24 травня можна буде проводити заходи і в закритих залах за участю не більше ніж 500 глядачів.

З 17 травня знову відкриються тераси кафе і ресторанів. Закладам дозволять допустити відвідувачів на відкриті тераси за умови, що гості будуть в обов'язковому порядку пред'являти негативні результати тесту на антиген, ПЛР-тесту або підтвердження про повну вакцинацію від коронавірусу.

Готелі і гостьові будинки, як очікуються, можуть відкритися в країні з 24 травня.