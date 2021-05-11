В Італії почали слідство проти 11 осіб через погрози президенту

У кількох містах Італії пройшли обшуки у зв’язку з розслідуванням щодо 11 осіб через погрози президенту Серджо Маттареллі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Карабінери Риму, Латини, Падуї, Болоньї, Тренто, Перуджі, Турину та Вербанії виконалидва окремі укази про розшук, видані прокурором Риму, у зв’язку зі слідством щодо 11 осіб щодо злочинів, спрямованих на честь і престиж президента та підбурювань до вчинення злочину.

Ці обшуки є частиною більш широкого розслідування, яке прокуратура Риму вже деякий час проводила з Департаментом антикримінальної боротьби.

Останні розслідування дали змогу виявити поширення в мережі численних нападів на главу держави, які, як видається, є результатом розробленої стратегії агресії проти найвищих інституцій країни.

Численні повідомлення та образливий мультимедійний вміст були виявлені у період з квітня 2020 року по лютий 2021 року.

Обшуки, розповсюджені на електронні акаунти та соціальні профілі підозрюваних, дозволили вилучити численні комп'ютерні системи та обладнання, що використовувалися для транслювання погроз президенту.

В результаті одного з обшуків, у 53-річного професора університету, було встановлено, що погрози поширювалися в антисемітських групах через російську соціальну платформу ВКонтакте.