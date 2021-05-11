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В Италии начали следствие против 11 человек из-за угроз президенту

Вторник, 11 мая 2021, 10:44

В нескольких городах Италии прошли обыски в связи с расследованием в отношении 11 лиц из-за угроз президенту Серджо Маттарелле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Карабинеры Рима, Латины, Падуи, Болоньи, Тренто, Перуджи, Турина и Вербании исполнили два отдельных указа о розыске, выданные прокурором Рима, в связи со следствием против 11 человек по преступлениям, направленным на честь и престиж президента и подстрекательствам к совершению преступления.

Эти обыски являются частью более широкого расследования, которое прокуратура Рима уже некоторое время проводила с Департаментом антикриминальной борьбы.

Последние расследования позволили выявить распространение в сети многочисленных нападок на главу государства, которые, как представляется, являются результатом разработанной стратегии агрессии против высших институтов страны.

Многочисленные сообщения и оскорбительные мультимедиа были обнаружены в период с апреля 2020 по февраль 2021 года.

Обыски, распространенные на электронные аккаунты и социальные профили подозреваемых, позволили изъять многочисленные компьютерные системы и оборудование, используемые для трансляции угроз президенту.

В результате одного из обысков, у 53-летнего профессора университета, было установлено, что угрозы распространялись в антисемитских группах через российскую социальную платформу ВКонтакте.

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