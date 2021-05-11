Франція відкрила можливість вакцинації для всіх дорослих за умови наявності залишкових доз

У Франції з вівторка 11 травня кожна людина, якій виповнилось 18 років, незалежно від стану здоров’я, отримала можливість зареєструватися на вакцинацію – за умови, що у наявності є залишкові дози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Дотепер місця для вакцинації були зарезервовані для певних вікових груп і осіб з супутніми захворюваннями, але у вівторок вперше записатися на щеплення може кожен охочий.

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З понеділка можливість вакцинуватися була відкрита для всіх людей, старших 50 років. У той час як з 15 червня всі люди, старші 18 років, зможуть бронювати прийом на щеплення не залежно від залишкових доз.

З моменту початку кампанії вакцинації в грудні у Франції було зроблено близько 18 мільйонів щеплень першою дозою вакцини.

Французький уряд сподівається досягти своєї мети - 20 мільйонів введених перших доз - до 15 травня.

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