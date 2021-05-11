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Франция открыла возможность вакцинации для всех взрослых при условии наличия остаточных доз

Вторник, 11 мая 2021, 10:49

Во Франции со вторника 11 мая каждый человек, которому исполнилось 18 лет, независимо от состояния здоровья получил возможность зарегистрироваться на вакцинацию - при условии, что в наличии есть остаточные дозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

До сих пор места для вакцинации были зарезервированы для определенных возрастных групп и лиц с сопутствующими заболеваниями, но во вторник впервые записаться на прививку может каждый желающий.

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С понедельника возможность вакцинироваться была открыта для всех людей старше 50 лет. В то время как с 15 июня все люди старше 18 лет, смогут бронировать прием на прививку независимо от остаточных доз.

С момента начала кампании вакцинации в декабре во Франции было сделано около 18 млн прививок первой дозой вакцины.

Французское правительство надеется достичь своей цели – 20 млн введенных первых доз - до 15 мая.

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Франция Коронавирус Вакцины
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