Франция открыла возможность вакцинации для всех взрослых при условии наличия остаточных доз

Во Франции со вторника 11 мая каждый человек, которому исполнилось 18 лет, независимо от состояния здоровья получил возможность зарегистрироваться на вакцинацию - при условии, что в наличии есть остаточные дозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

До сих пор места для вакцинации были зарезервированы для определенных возрастных групп и лиц с сопутствующими заболеваниями, но во вторник впервые записаться на прививку может каждый желающий.

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С понедельника возможность вакцинироваться была открыта для всех людей старше 50 лет. В то время как с 15 июня все люди старше 18 лет, смогут бронировать прием на прививку независимо от остаточных доз.

С момента начала кампании вакцинации в декабре во Франции было сделано около 18 млн прививок первой дозой вакцины.

Французское правительство надеется достичь своей цели – 20 млн введенных первых доз - до 15 мая.

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