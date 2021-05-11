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В Болгарии секретарь президента по вопросам безопасности будет временным премьером - СМИ

Вторник, 11 мая 2021, 13:23

Президент Болгарии Румен Радев назначит своего секретаря по вопросам безопасности и обороны временным премьер-министром, который будет руководить правительством до проведения внеочередных выборов в июле.

Об этом заявили во вторник два источника, знакомые с этим процессом, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

61-летний Стефан Янев, близкий соратник президента Румена Радева, был вице-премьером и министром обороны во временном правительстве Радева, назначенном в 2017 году.

43-летний Ассен Васильев, бывший временный министр экономики в 2013 году, станет временным министром финансов.

Ожидается, что позже во вторник Радев назначит внеочередные выборы на 11 июля и назначит исполняющее обязанности правительство, после того, как в прошлом месяце общенациональные выборы привели к фрагментированному составу парламента, который не смог создать правительство.

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