Естонія з 17 травня почне знімати коронавірусні обмеження

Уряд Естонії оприлюднив план поступового скасування коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Згідно узгодженим урядом рішенням, всі діти зможуть повернутися в школи з 17 травня, через тиждень після цього відкриються театри, кінозали і ресторани, а з 31 травня будуть дозволені групові тренування.

Прем'єр-міністр Кая Каллас повідомила, що при прийнятті рішень враховувалися ступені ризику, пов'язані з різними видами діяльності.

За її словами, в першу чергу було вирішено відкрити школи, потім види діяльності із середнім рівнем ризику, такі як концерти, кінотеатри і ресторани. В останніх після відкриття буде діяти вимога половинної заповнюваності.

"Заходи на свіжому повітрі вже зараз дозволені, але ми збільшили граничну кількість учасників. Якщо поки дозволено участь до 150 чоловік, то з наступного тижня до 250", - сказала Каллас.

Види діяльності з високим ризиком зараження, такі як групові тренування, залишаться заборонені до кінця травня. "Ми в цьому відношенні ходимо по тонкому льоду. Ми хочемо тримати поширення інфекції під контролем і зараз продовжили ці обмеження до 31 травня", - уточнила Каллас.

Вона додала, що епідеміологічна ситуація буде переглядатися щотижня, і обмеження можуть змінюватися в залежності від динаміки поширення інфекції.

У внутрішніх приміщеннях зберігається вимога носити захисні маски і підтримувати дистанцію між людьми.