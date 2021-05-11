Эстония с 17 мая начнет снимать коронавирусные ограничения

Правительство Эстонии обнародовало план постепенной отмены коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Согласно согласованным правительством решениям, все дети смогут вернуться в школы с 17 мая, через неделю после этого откроются театры, кинозалы и рестораны, а с 31 мая будут разрешены групповые тренировки.

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что при принятии решений учитывались степени риска, связанные с различными видами деятельности.

По ее словам, в первую очередь было решено открыть школы, затем виды деятельности со средним уровнем риска, такие как концерты, кинотеатры и рестораны. В последних после открытия будет действовать требование половинной заполняемости.

"Меры на свежем воздухе уже сейчас разрешены, но мы увеличили предельное количество участников. Если пока разрешено участие до 150 человек, то со следующей недели до 250", - сказала Каллас.

Виды деятельности с высоким риском заражения, такие как групповые тренировки, останутся запрещены до конца мая. "Мы в этом отношении ходим по тонкому льду. Мы хотим держать распространения инфекции под контролем и сейчас продолжили эти ограничения до 31 мая", - уточнила Каллас.

Она добавила, что эпидемиологическая ситуация будет пересматриваться еженедельно, и ограничения могут изменяться в зависимости от динамики распространения инфекции.

Во внутренних помещениях сохраняется требование носить защитные маски и поддерживать дистанцию ​​между людьми.