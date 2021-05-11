Cуд у Нідерландах заборонив відстріл тварин довкола аеропорту задля безпеки польотів

Окружний суд Гронінгена у Нідерландах задовольнив позов екоактивістів та скасував виданий раніше дозвіл на відстріл деяких птахів і тварин довкола аеропорту Гронінген-Елде, якщо вони створюють загрозу для безпеки польотів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Позов проти влади провінції Дренте подали активісти двох зоозахисних організацій через рішення, видане в минулому році, що дозволяло відстріл довкола аеропорту представників 41 виду птахів та 26 видів ссавців, якщо вони створюють загрозу для безпеки руху. У позові вони зазначали, що рішенню бракує обгрунтування.

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Ще в червні 2020 року суд зобов’язав місцеву владу переглянути рішення, і список скоротили на 20 видів, але активісти на цьому не зупинилися та поскаржились на обгрунтованість мотивації щодо всіх решта.

Врешті суд скасував дію і переглянутого дозволу. Влада провінції Дренте та аеропорт можуть оскаржити його у найвищій інстанції. Наразі вони не повідомили, чи планують робити це.

Організації-позивачі заявили, що задоволені отриманим рішенням. "Аеропорти - дуже чутливе питання. Ніхто не хоче, щоб ставалися авіакатастрофи. Але якщо провінція дає дозволи на відстріл, такі рішення повинні мати якісне обгрунтування. В даному випадку цього не було", - заявила представниця організації Animal Rights, однієї з залучених до кампанії.