Суд в Нидерландах запретил отстрел животных вокруг аэропорта для безопасности полетов

Окружной суд Гронингена в Нидерландах удовлетворил иск экоактивистов и отменил выданное ранее разрешение на отстрел некоторых птиц и животных вокруг аэропорта Гронинген-Элде, если они создают угрозу для безопасности полетов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Иск против власти провинции Дренте подали активисты двух зоозащитных организаций за решения, выданное в прошлом году, что позволяло отстрел вокруг аэропорта представителей 41 вида птиц и 26 видов млекопитающих, если они создают угрозу для безопасности движения. В иске они отмечали, что решению не хватает обоснования.

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Еще в июне 2020 года суд обязал местную власть пересмотреть решение, и список сократили на 20 видов, но активисты на этом не остановились и пожаловались в обоснование мотивации в отношении всех остальных.

В конце суд отменил действие и пересмотренного разрешения. Власти провинции Дренте и аэропорт могут обжаловать его в высшей инстанции. Сейчас они не сообщили, планируют делать это.

Организации-истцы заявили, что довольны полученным решением. "Аэропорты - очень чувствительный вопрос. Никто не хочет, чтобы происходили авиакатастрофы. Но если провинция дает разрешения на отстрел, такие решения должны иметь качественное обоснование. В данном случае этого не было", - заявила представительница организации Animal Rights, одной из привлеченных к кампании.