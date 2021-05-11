До Італії за добу прибули понад 2000 нелегальних мігрантів
Понад 2000 осіб прибули на італійський острів Лампедуза за останні 24 години, оскільки контрабандисти, скориставшись спокійним морем, спустили на воду не менше 20 човнів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Сотні прохачів притулку, в основному з країн Африки на південь від Сахари, Пакистану і Сирії, були змушені спати на березі після того, як центр прийому мігрантів швидко перевищив свої можливості.
Ще сотні людей були переведені на пасажирський пором в море для карантину, поки вони не будуть перевірені на Covid-19. Ще одне комерційне пасажирське судно відправлялося на Лампедузу, щоб взяти більше людей.
Чотири човни з 635 пасажирами прибули вночі після того, як у неділю на острів прибули 1400 мігрантів.
Мер Лампедузи Сальваторе Мартелло, який почав масштабну кампанію з вакцинації всіх жителів крихітного острова від Covid напередодні літніх відпусток, закликав італійський уряд про допомогу.
Після бесіди з міністром внутрішніх справ Італії Люсіаною Ламоргезе комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон сказала: "Зіткнувшись з такою величезною кількістю (мігрантів), які прибувають в дуже короткі терміни, нам потрібна солідарність з Італією, і я закликаю інші держави-члени підтримувати переселення. Я знаю, що управляти потоками мігрантів під час пандемії складніше, але це можливо, і прийшов час проявити солідарність з Італією".