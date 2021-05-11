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До Італії за добу прибули понад 2000 нелегальних мігрантів

Вівторок, 11 травня 2021, 16:14

Понад 2000 осіб прибули на італійський острів Лампедуза за останні 24 години, оскільки контрабандисти, скориставшись спокійним морем, спустили на воду не менше 20 човнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Сотні прохачів притулку, в основному з країн Африки на південь від Сахари, Пакистану і Сирії, були змушені спати на березі після того, як центр прийому мігрантів швидко перевищив свої можливості.

Ще сотні людей були переведені на пасажирський пором в море для карантину, поки вони не будуть перевірені на Covid-19. Ще одне комерційне пасажирське судно відправлялося на Лампедузу, щоб взяти більше людей.

Чотири човни з 635 пасажирами прибули вночі після того, як у неділю на острів прибули 1400 мігрантів.

Мер Лампедузи Сальваторе Мартелло, який почав масштабну кампанію з вакцинації всіх жителів крихітного острова від Covid напередодні літніх відпусток, закликав італійський уряд про допомогу.

Після бесіди з міністром внутрішніх справ Італії Люсіаною Ламоргезе комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон сказала: "Зіткнувшись з такою величезною кількістю (мігрантів), які прибувають в дуже короткі терміни, нам потрібна солідарність з Італією, і я закликаю інші держави-члени підтримувати переселення. Я знаю, що управляти потоками мігрантів під час пандемії складніше, але це можливо, і прийшов час проявити солідарність з Італією".

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Італія мігранти
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