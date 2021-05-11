В Италию за сутки прибыли более 2000 нелегальных мигрантов
Более 2000 человек прибыли на итальянский остров Лампедуза за последние 24 часа, так как контрабандисты, воспользовавшись спокойным морем, спустили на воду не менее 20 лодок, а центр приема мигрантов на острове уже переполнен.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Сотни просителей убежища, в основном из стран Африки к югу от Сахары, Пакистана и Сирии, были вынуждены спать на берегу после того, как центр быстро превысил свои возможности.
Еще сотни были переведены на неиспользуемый пассажирский паром в море для карантина, пока они не будут проверены на Covid-19. Еще одно коммерческое пассажирское судно отправлялось на Лампедузу, чтобы взять больше людей.
Четыре лодки с 635 пассажирами прибыли ночью после того, как в воскресенье на остров прибыли 1400 мигрантов.
Мэр Лампедузы Сальваторе Мартелло, который начал масштабную кампанию по вакцинации всех жителей крошечного острова от Covid в преддверии летних отпусков, призвал итальянское правительство о помощи.
После беседы с министром внутренних дел Италии Люсианой Ламоргезе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон сказала: "Столкнувшись с таким огромным количеством (мигрантов), прибывающих в очень короткие сроки, нам нужна солидарность с Италией, и я призываю другие государства-члены поддерживать переселение. Я знаю, что управлять потоками мигрантов во время пандемии сложнее, но это возможно, и пришло время проявить солидарность с Италией".